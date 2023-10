Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Juventude se enfrentam na noite deste domingo (29), a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Líder isolado da Série B, com 64 pontos conquistados, o Vitória pode garantir o acesso neste domingo, caso uma combinação de resultados se confirme.

"A gente está avaliando. Zeca está fazendo uma boa semana de trabalho. A gente tem que ter cuidado, principalmente quando é uma lesão grau dois, como ele teve. Uma lesão um pouco mais grave. Vamos esperar até os últimos instantes para definir se ele inicia ou não. De qualquer forma o Zeca está apto. Se ele iniciar ou entrar no decorrer do jogo, é um jogador importante para a gente, capitão da equipe. Jogador que passou por todo o processo, de dificuldade no começo do ano e volta por cima. Fico muito feliz pelo retorno do Zeca.", afirmou o técnico Léo Condé.

Do outro lado, o Juventude, com 56 pontos, segue na briga pelo acesso. Reginaldo, com desgaste físico, pode ser poupado. Caso não entre em campo, Dani Bolt é o mais cotado para assumir a posição.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma sete vitórias, contra quatro do Vitória, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o juventude venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas (Zeca); Rodrigo Andrade, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Mateus Gonçalves (Zé Hugo) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo (Dani Bolt), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista (Matheus Vargas) e Nenê; David e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Vitória

Iury Castilho, lesionado, está fora.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?