Vitória x Guarani: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Guarani neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Brigando pela liderança da Série B, com 58 pontos e um aproveitamento de 62%, busca a recuperação após a derrota para o Criciúma por 1 a 0.

"Dentro de casa temos de fazer o nosso resultado. Respeitamos o adversário, que vem fazendo uma boa campanha, mas diante da nossa torcida temos de impor nosso ritmo e vencer", afirmou Felipe Amaral.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Guarani, com 54 pontos, defende o seu no G-4.

Em 38 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 13 vitórias, contra 11 do Vitória, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Guarani venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade, Dudu, Osvaldo, Matheusinho, Iury Castilho e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Walber (Alan Santos) e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Vitória

Matheus Trindade, em transição física, e Zeca, lesionado, estão fora.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?