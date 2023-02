Vitória x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta sábado (18), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória enfrenta o ABC na tarde deste sábado (18), no Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, do canal Nosso Futebol, na TV fechada, do Star+ e do Onefootball, no streaming.

Em sétimo lugar do grupo A com 1 ponto, o Vitória vem de duas derrotas. O Rubro-Negro sabe que precisa reagir se quiser lutar por uma vaga na próxima fase.

Já o ABC está na quarta posição do grupo B, com 6 pontos. O Alvinegro ganhou os dois últimos jogos e sabe que o triunfo pode deixálo na liderança.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Vitória: Lucas, Railan, Camutanga, João Victor, Zeca, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Diego Torres, Nicolás Dibble, Thiago Lopes e Léo Gamalho.

Escalação do provável do ABC: Simão, Alemão, Richardson, Afonso, Márcio Azevedo, Wellington Reis, Daniel, Raphael Luz, Fábio Lima, Maycon Douglas e Felipe Garcia.

Desfalques

Vitória

Tréllez está suspenso.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?