Virada do Vasco aumenta pressão no São Paulo e provoca desabafo de Calleri: “Muito furioso”

O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, neste sábado (18), em São Januário, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou o clima ainda mais pesado no lado tricolor.

Após a partida, Jonathan Calleri não escondeu a frustração com o resultado. O centroavante pediu desculpas à torcida e admitiu irritação com a atuação da equipe.

"Perdemos o gol que eu perdi, depois tomamos dois e saímos com uma derrota. Estou muito furioso. O torcedor está certo de reclamar", afirmou.

O argentino teve participação direta no gol são-paulino, ao iniciar a jogada que terminou na finalização de Luciano, mas também desperdiçou uma chance clara no segundo tempo que poderia encaminhar a vitória.

Além disso, esteve envolvido no lance do pênalti que originou o empate vascaíno, ao subir com o braço aberto após escanteio.

"Fizemos bons 30 minutos, mas depois não conseguimos manter a bola nem criar tanto. Quando o adversário chega muitas vezes, a chance de sofrer o gol aumenta. Saímos daqui muito mal. A culpa é nossa", completou.

Sobre a partida, o São Paulo começou melhor e abriu o placar logo no início, com Luciano, controlando as ações e explorando os espaços. Do outro lado, o Vasco foi vaiado pela torcida ao fim do primeiro tempo, após uma atuação apagada.

A resposta veio depois do intervalo. Mais agressivo, o time comandado por Renato Gaúcho voltou diferente e passou a pressionar. O empate saiu em cobrança de pênalti convertida por Puma Rodríguez.

Na reta final, já em cima do adversário, o Vasco encontrou a virada. Andrés Gómez finalizou forte, contou com desvio no caminho e garantiu o triunfo do Cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco encerra uma sequência de cinco jogos sem vencer e sobe na tabela, chegando aos 16 pontos. Já o São Paulo acumula a segunda derrota seguida e estaciona nos 20, podendo perder posições ao longo da rodada.

O revés aumenta a pressão sobre Roger Machado, que volta a ter o trabalho questionado em meio a oscilações recentes.

Sem pontuar, o São Paulo desperdiça a chance de subir na tabela e vê a pressão crescer às vésperas de uma sequência decisiva.

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Já o Vasco encara o Paysandu, também pelo torneio nacional.