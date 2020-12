Futuro de Mbappé vira dor de cabeça permanente no PSG

O jogador ainda não estendeu seu contrato e nem mesmo decidiu se quer ficar ou deixar o time

O futuro de Kylian Mbappé no segue indefinido. Mesmo que o clube tenha prometido a Mauricio Pochettino, provável novo treinador da equipe, a permanência do jogador, ele ainda não decidiu se quer estender o contrato válido até junho de 2022 ou deixar o clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mbappé, atualmente, é um assunto delicado nos bastidores do PSG. O francês, assim como Neymar, tem contrato até o meio de 2022, e ainda não acertou uma prorrogação em seu vínculo, da maneira como o clube quer, as conversas até começaram, mas não fluíram.

Mais times

Desde a saída de Thomas Tuchel do comando técnico do PSG, Mauricio Pochettino, nome mais provável a assumir o clube, já viria com a promessa de ter Mbappé em seu elenco. No entanto, o jogador não ficou muito satisfeito com a saída do alemão,s egundo a empresa francesa. Desta forma, o diretor Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi, presidente do time, se movimentam intensamente para a renovação do contrato do atacante.

Se as coisas continuam indefinidas até o meio de 2021, porém, o PSG pode começar a pensar em vender o jogador ao invés de perdê-lo de graça ao final de seu contrato. O , o maior interessado na contratação do jogador, aparece como favorito nos dois cenários, enquanto aguarda ansiosamente pela definição.

E se o PSG vive um momento de agonia com esta incerteza, segundo o AS, nem mesmo Mbappe decidiu o que quer de seu futuro. O jornal trouxe que o atacante ainda está considerando suas opções e, inclusive, avaliando a mudança para uma liga mais forte do que a francesa.

Assim como a , a também tem uma liga forte e, o atual campeão, , é mais um dos interessados no jogador. Jürgen Klopp entra na concorrência de Zinedine Zidane para levar o jogador para a Premier League ao invés da .