Barcelona tem dívida de 126 milhões por Coutinho, De Jong e reforços no curto prazo

Contratações, dívidas por atletas que já deixaram o clube e outros débitos preocupam as finanças do time catalão

Um dos maiores times do mundo, o está em apuros financeiros. Além do duro impacto da Covid-19, o time catalão, que vive um inferno astral em campo, também tem suas finanças em estado preocupante.

De acordo com relatório anual de contas do Barcelona, a dívida de curto prazo do clube já chega a 730 milhões de euros (equivalentes a R$ 4,8 bilhões), divididas em débitos com instituições financeiras, pendências com jogadores e outros títulos.

Só os vencimentos relacionados a salários, representam 74% de todo o faturamento anual do time espanhol, o que faz com que pouco dinheiro seja de fato destinado à quitação de suas dívidas. Fontes consultadas pela Goal afirmam que o time já renegocia alguns dos contratos e estuda adiar pagamentos para organizar suas finanças.

Outro dado preocupante é sobre as transferências de jogadores. A equipe catalã deve a clubes e representantes a quantia de 126 milhões de euros (pouco menos de 850 mil reais), referentes a transações por jogadores como Philippe Coutinho, Frenkie De Jong, Malcom e Arturo Vidal, que ainda têm valores em aberto. Quando falamos em times que devem para o Barça, a quantia é de “apenas” 46 milhões de euros (pouco mais de R$ 300 milhões).

Por fim, a lista de jogadores que ainda recebem salários do Barcelona ou a quem o clube deve é grande. No total são 31 jogadores que já não atuam mais pelo clube, mas que ainda têm pendências a serem resolvidas, entre eles Arthur, Malcom e Vidal.

Com tantos problemas, os sonhados reforços para voltar a tornar o time competitivo e convencer Messi a seguir no clube se tornam cada vez mais distantes.