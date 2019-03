Neymar ou Mbappé? "Os dois", diz presidente do Real Madrid

Florentino Pérez indica que Zidane, por ser francês, pode ajudar a tirar seu compatriota do PSG

Logo após anunciar o retorno do técnico Zinedine Zidane, o presidente do Real Madrid Florentino Pérez não hesitou em responder um repórter que perguntou se ele preferia trazer Neymar ou Kylian Mbappé ao clube: "os dois".

O cartola falou com a imprensa durante um evento beneficente organizado pelo ex-jogador do Real Esteban Granero em Madrid e criou expectativa na torcida.



Florentino Pérez ainda disse que Zidane, por ser francês, pode "fazer alguma coisa" para conseguir que Mbappé aceite uma proposta do . Segundo a imprensa espanhola, o treinador deverá ter mais influência sobre as contratações e vendas do time nesta sua segunda passagem.



As especulações sobre mudanças envolvendo Real Madrid, Neymar e Mbappé cresceram desde que o time espanhol e o foram eliminados nas oitavas de final da Champions League na última semana.



Apenas ao ser perguntado sobre um possível retorno de Cristiano Ronaldo que o presidente deu uma resposta negativa. Ele disse que o atacante está bem na e que não é o momento de considerar um retorno.