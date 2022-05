Vila Nova x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela nona rodada do Brasilelirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Grêmio entram em campo na tarde deste domingo (29), a partir das 10h (de Brasília), no Serra Dourada, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Grêmio DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Serra Dourada, Goiânia - GO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Ziolli e Fabrini Costa (SP)

Quarto árbitro: Jean Narciso (GO)

VAR: Cio Vieira (RN)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Serra Dourada.

MAIS INFORMAÇÕES

