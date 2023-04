Vila Nova x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30) pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Goiânia, Vila Nova e Juventude se enfrentam na noite deste domingo (30), no estádio OBA, às 18h15 (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com uma vitória, o Vila Nova está em nono lugar, com 3 pontos. O time goiano quer ter um bom início de competição para fugir da luta pelo rebaixamento ao longo da competição. Já o Juventude perdeu as duas partidas que disputou até o momento e busca os seus primeiros pontos na Série B.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis, Léo Duarte, Rafael dOnado, Eduardo, Rodrigo, Ralf, Lourenço, Everton, Caio Dantas, Neto PEssoa e Guilherme Parede.

Juventude: Leo Vieira, Reginaldo, Danilo Boza, Romercio, Romário, Jadson, Mancada, Nenê, Robertinho, David e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Vila Nova

Vanderlei está lesionado.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?