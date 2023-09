Vila Nova x CRB: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (3), em Goiânia; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e CRB se enfrentam na tarde deste domingo (3), às 15h45 (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Brigando pelo G-4, o Vila Nova volta a campo após a derrota para o Criciúma por 1 a 0. Até o momento, soma 42 pontos e um aproveitamento de 56%. Com 38 pontos em disputa, Dênis Júnior faz as contas e acredita no acesso.

"Acredito que com 63 ou 64 pontos a gente garante o acesso. Acredito nesse número. Ainda há muitos confrontos diretos nas próximas rodadas, então essa pontuação de corte tende a cair um pouco. A gente pensa em subir e na pontuação, mas também muito jogo a jogo. Não adianta pensar lá na frente se não fizermos o resultado a cada partida", afirmou o goleiro.

Mais artigos abaixo

Já o CRB, no meio da tabela, com 36 pontos, chega embalado com três vitórias e três empates. Gum, com lesão muscular, é tratado como dúvida.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma 12 vitórias, contra sete do CRB, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vila Nova venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Junior, Léo Duarte, Rafel Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Sousa), Lourenço e Igor Henrique; Everton Brito, Caio Dantas e Juan Christian. Técnico: Marquinhos Santos.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Ramon, Fábio Alemão e Edimar; Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Léo Pereira Renato e Anselmon Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Vila Nova

Ralf e Guilherme Parede, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

CRB

Hereda, suspenso, e Guilherme Romão, lesionado, estão fora.

Quando é?