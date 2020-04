Vieri: 'em Madri, saíamos todas as noites. Mas fui o maior artilheiro'

Christian Vieri relembrou sua passagem pelo Atlético de Madrid e também revelou que torce para o Boca Juniors

Durante a pandemia do coronavírus, muitos jogadores e ex-jogadores estão utilizando as lives para se manter conectados com amigos, ex-companheiros e seguidores. Christian Vieri é um deles. E o ex-atacante italiano relembrou sua passagem pelo em conversa com o também ex-atacante Nicola Ventola.

"Na Juve, eu era um grande profissional, em Madri saíamos todas as noites. Todo mundo saia, eu não podia ficar sozinho em casa. Mas eu sempre fui profissional... talvez tenha saído um pouco mais. De qualquer forma, fui o artilheiro. Mas talvez à noite saíamos para jantar um pouco tarde e depois bebíamos e saímos pelas ruas", relembrou.

Vieri atuou somente uma temporada pelo Atleti, em 1997-98, e marcou 24 gols em 24 jogos de LaLiga, sendo o artilheiro do campeonato. Ao todo, foram 29 gols e uma assistência em 31 partidas. O italiano também declarou um carinho especial por um clube sul-americano, o .

Em conversa com o compatriota Marco Materazzi no Instagram, eles falaram sobre o clube xeneize. "Ir à Bombonera foi a maior emoção que eu vivi num estádio. Nunca em minha vida vivi algo assim", disse o ex-zagueiro campeão do mundo em 2006. "Concordo! O estádio tremia e parecia que ia cair", reiterou Vieri.

Vale lembrar que, recentemente, o Boca teve uma grande estrela italiana em seu elenco, recentemente. Daniel de Rossi atuou por seis meses no clube argentino, onde viveu um caso de amor antes de se aposentar. Daniel Alves foi outro jogador que recentemente falou sobre vestir a camisa xeneize.

O italiano recentemente também afirmou que Ronaldo Fenômeno foi melhor que Crisitano Ronaldo, aumentando ainda mais a discussão de qual xará é melhor.