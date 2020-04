O Ronaldo brasileiro é melhor que Cristiano Ronaldo', compara o ex-centroavante Vieri

O italiano atuou ao lado de Ronaldo na Inter de Milão e acredita que o brasileiro é melhor do que o atual craque da Juventus

A discussão sobre qual é o melhor Ronaldo é longa. Mas Christian Vieri, ex-atacante italiano, deu seu veredito: Ronaldo Fenômeno. Os dois atuaram juntos na e Vieri não escondeu a admiração que tem pelo brasileiro.

"Eu sou um amigo do 'Ronnie' e tive a sorte de tê-lo como parceiro no ataque. Ele era completo. Ele era explosivo, forte e rápido. Ele parecia um dançarino, ele parecia dançar com bola", disse o italiano em entrevista ao Daily Mail.

"Eu afirmo que o Ronaldo brasileiro é melhor do que Cristiano Ronaldo. O português é uma máquina de guerra, ele é admirável por tudo o que já fez e tudo o que continua fazendo. Cristiano pode jogar até os 40 anos com um cigarro na boca, como dizem na ", brincou.

Mais times

O "duelo" entre os dois Ronaldos é muito interessante. São três bolas de ouro para o brasileiro e cinco para o português. E enquanto o Fenômeno ganhou duas Copas do Mundo, sonho de , o atacante da tem cinco títulos de Ligas dos Campeões, título que o brasileiro não tem.

Recentemente, outro italiano colocou o brasileiro acima do português: Balotelli colocou Ronaldo em seu time dos sonhos e deixou Cristiano de fora.

Leo Messi, eterno "rival" de Cristiano Ronaldo, também não poupou elogios ao Fenômeno. O argentino chegou a dizer que R9 foi o mehor atacante que viu jogar.