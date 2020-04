Daniel Alves não descarta jogar no Boca Juniors: “não seria ruim”

O craque do São Paulo revelou um carinho especial pelo clube argentino

Capitão e principal jogador do , Daniel Alves revelou um carinho especial pelo em transmissão ao vivo feita no Instagram.

“Não seria ruim. As pessoas sabem do carinho que tenho pelo Boca”, disse o craque, que segue em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.

“E não é porque as pessoas dizem que é o ‘más grande’ e blá-blá-blá, é porque sempre me despertou algo diferente”, completou.

Vale lembrar que durante as eleições presidenciais do clube argentino, José Beraldi, um dos candidatos, chegou a citar o nome de Daniel como possível reforço. Berardi não ganhou o pleito, mas a atual administração – que tem como homem forte o ídolo Juan Román Riquelme – já sabe que Dani Alves tem uma simpatia especial pelos Xeneizes.

São-paulino de coração, Daniel Alves tem contrato com o Tricolor do Morumbi até 2022.