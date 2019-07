Vídeo sensual de nova camisa do Goiás causa polêmica na internet; veja as reações

Após romper com a Topper, Goiás é criticado por vídeo de lançamento da nova camiseta. Clube não se posiciona sobre o conteúdo publicado

O divulgou um vídeo, na tarde do último domingo (21), com a prévia de seu novo uniforme. Sem dar muitos detalhes, o clube recorreu a imagens sensuais de duas modelos. O formato adotado pela diretoria resultou em críticas sobre machismo e exploração da figura da mulher.

Indignados, torcedores e torcedoras foram às redes sociais para se queixar da situação. Procurado pela reportagem do Globo Esporte, o clube informou que não emitirá nota para comentar o conteúdo da campanha.

👀 Primeira prévia do Novo Manto Esmeraldino 🇳🇬 ⠀#GoTV pic.twitter.com/pp7PpFDr7f — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 21, 2019

Recentemente, o clube goiano rompeu seu contrato com a Topper, antiga fornecedora de material esportivo, e adotou uma estratégia já usada por outros times no que fabricam os seus próprios uniformes.

A previsão para a estreia do novo uniforme é no jogo diante do , em 4 de agosto, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será em .

Veja, abaixo, algumas críticas feitas na publicação do Goiás:

Vocês podem mais do que isso... melhorem! — Marcela Rafael (@marcelarafael) July 23, 2019

9h de vídeo e ainda segue no ar — Victor Canedo (@vcanedo) July 23, 2019

Sexualizar as mulheres no futebol só atrapalha a luta de quem só quer torcer. Lamentável — Fepi de Boné ⓟ (@_fepi) July 23, 2019

Tá tudo muito errado nesse vídeo. Que horror. — Leonardo Miranda (@leoffmiranda) July 23, 2019

Peça de marketing desastrosa. Mais uma vez retratando a mulher como objeto, enfeite... Retratem as mulheres como torcedoras, que se emocionam, se divertem, que gostam de futebol! Não tem nenhum crime no vídeo, mas ele é muito inoportuno. Vão lançar uma linha de lingerie? — Guilherme (@rguilhermeds) July 23, 2019