Vice-presidente do Flamengo nega negociação com Renato Augusto

Apesar dos rumores, mandatário garante que não há nada entre o Rubro-Negro e o meia revelado no clube

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, agitou as redes sociais ao publicar um enigma. Os torcedores, logo associaram a publicação a uma possível negociação com o meia Renato Augusto.

Em entrevista ao Arena SBT, Braz garantiu que não há nada com o meia, que hoje defende o Beijing Guoan, da China.

"Renato tem contrato na China, conheço bem ele, tive uma relação la atrás quando ele começou no Flamengo, não tem nada. Em relação a postagem do panda, eu só gostei do panda comendo cenoura".

Apesar de volta e meia o Flamengo ter seu nome ligado a especulações, a diretoria está focada em, primeiro, fazer caixa com venda de atletas. Depois disso, cuidar das renovações de jogadores como Gerson, Arrascaeta e Rodrigo Muniz. Só quando equacionar as prioridades é que voltará ao mercado para fazer contratações pontuais.