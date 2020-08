Vice da Champions, PSG pensa futuro a partir de Neymar e Mbappé - e reforços

A segunda colocação na Liga dos Campeões não deve mudar os planos do diretor de futebol Leonardo: remontar o elenco e manter suas estrelas

E o , depois de perder a final da Champions League para o Bayern de Munique por 1 a 0, neste último domingo (23), já está pensando no futuro: acredita que a decisão foi mais um passo para finalmente realizar seu sonho europeu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A diretoria quer manter a mesma confiança que exibiu na bolha da Champions, mantendo um grupo forte e competitivo. "Nós temos uma grande equipe," resumiu Thomas Tuchel após a partida. "Vamos perder líderes, personalidades, bons jogadores. Temos que criar um novo grupo forte que possa continuar neste ritmo".

Mais times

Veja algumas movimentações que o PSG pode realizar para a próxima temporada!

Thiago Silva e o fim de uma era

Thiago Silva fez sua última partida pelo PSG



🏟 310 jogos

⚽ 16 gols

🏆 23 títulos, incluindo , Coupe de France, Coupe de la Ligue e Supertaça da



O MELHOR ZAGUEIRO DA HISTÓRIA DO PSG! 👏 pic.twitter.com/bhx23qW9DN — Na Redonda (de 🏡) (@onaredonda) August 23, 2020

A saída mais simbólica, talvez, seja a do capitão Thiago Silva. Contratado em 2012, junto de Zlatan Ibrahimovic, foi o líder de um grupo que sofreu muitas decepções na Champions antes de chegar à final. Foi prestigiado pelo treinador, que gostaria da permanência do brasileiro, mesmo sabendo que isso seria impossível.

"Estou orgulhoso que Thiago foi meu capitão. Vamos conversar com o clube, com ele, para tentar mantê-lo. Qualquer que seja a decisão, ele está no meu coração e foi incrível treiná-lo" pediu Tuchel. O jogador, entretanto, confirmou neste domingo que jogou sua última partida pelo PSG. O fim de uma era.

E o herói Choupo-Moting?

Além de Thiago Silva, o herói da quartas de final da Champions contra a Atalanta foi Eric Maxim Choupo-Moting, tendo dado uma assistência e feito o gol da vitória por 2 a 1. Sua saída ainda não está confirmada, mas deve acontecer: assim, se juntaria a Edinson Cavani, Thomas Meunier e Tanguy Kouassi como atletas que sairão após o fim de seu contrato com o PSG.

Leonardo, dirigente do PSG, anunciou jogadores do elenco que não permanecerão no clube para a próxima temporada:



• Thiago Silva (zagueiro)

• Thomas Meunier (lateral-direito)

• Layvin Kurzawa (lateral-esquerdo)

• Eric Choupo-Moting (atacante)

• Edinson Cavani (atacante) pic.twitter.com/8FFpYGf0g1 — Loucos Por Futebol (de 🏠) (@LPF_2020) June 13, 2020

"Fiquei muito feliz por Choupo estar aqui. Perdemos Edinson, Thomas e Tanguy. Foi difícil. Se perdessemos Thiago e Choupo, teríamos perdido cinco jogadores que desempenharam um papel importante na última temporada. Precisamos tomar decisões e vamos tomar nas próximas semanas." se 'declarou' o treinador.

As mudanças previstas no elenco

O PSG já está no mercado para buscar um novo reserva para Keylor Navas, compensando a saída de Sergio Rico. Laterais dos dois lados e um novo meio-atacante também devem ser contratados, ao passo que o clube já garantiu a permanência em definitivo de Mauro Icardi, no final de maio. A equipe também vai ficar atenta no caso de aparecer oportunidades de mercado para adquirir mais um zagueiro.

Por outro lado, alguns jovens como Innocent ou Mbe Soh podem deixar o clube em busca de oportunidades (como vem acontecendo com as promessas do clube parisiense). Juan Bernat, cujo contrato se encerra ao final da próxima temporada, e Julian Draxler, que interessa a alguns clubes no mercado, também podem ser negociados.

A permanência de Neymar e Mbappé

As situações contratuais de Neymar e Mbappé devem ser o ponto focal desta intertemporada do PSG. Os dois craques do clube, contratados em 2017, tem contrato até 2022. O diretor de futebol da equipe francesa, Leonardo, quer definir a situações dos jogadores o mais cedo possível, a fim de evitar maiores dores de cabeça.

Mais artigos abaixo

O principal desafio é mostrar que o pode oferecer condições para brigar de igual pra igual no mais alto nível e finalmente conquistar uma Champions. O resto, é apenas questão de tempo.

Benjamin Quarez, de Lisboa