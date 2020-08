Choupo-Moting: do 'gol mais feito da história' a herói na Champions League

O camaronês saiu do banco de reservas e marcou o gol da classificação do PSG para as semifinais da Liga dos Campeões

O futebol vive de histórias improváveis: com Neymar e Mbappé perdendo várias oportunidades de gol nas quartas de final da Liga dos Campões diante da Atalanta, o time francês ia sendo eliminado da competição... até que o "renegado" Eric Maxim Choupo-Moting entrou em campo.

Alvo de críticas da torcida, o jogador entrou em campo aos 34 do segundo tempo como último recurso, já que Mauro Icardi não fazia boa partida. Em dois lances, o camaronês limpou a jogada do primeiro gol, marcado por Marquinhos, e apareceu na área para marcar o tento decisivo já nos acréscimos da partida, saindo como herói da classificação.

Um jogador que, se tudo corresse bem, nem estaria no elenco do para as fases finais da Liga dos Campeões: era o terceiro reserva da posição, atrás de Mbappé, Icardi e Cavani. Um jogador que nunca havia tido grande destaque na carreira e que chegou ao clube francês apenas para "cumprir tabela" conseguiu ser o coadjuvante perfeito na "remontada" dos parisienses.

Nem sempre foi assim, entretanto. Há pouco mais de um ano, Choupo-Moting também apareceu nas manchetes, só que negativamente: ficou famoso por ter perdido o "gol mais feito da história" em uma partida diante do Strasbourg, na .

Na ocasião, tudo que o camaronês precisava fazer era deixar a bola passar: o chute de Nkunku estava entrando. O atleta, porém, tentou concluir a jogada e acabou tirando a bola em cima da linha, em um dos erros menos forçados dos mais de 150 anos do futebol.

Assim, ganhou uma fama, por vezes justificada e por outras não, de "caneludo". Perdeu espaço para esta temporada, com a chegada de Icardi - a quem substituiria nas quartas da Liga dos Campeões - , e participou de apenas 17 jogos no ano, com cinco gols. Antes de seus 15 minutos de fama contra a , não entrava em campo desde janeiro, diante do Pau FC.

E até a sua participação acabou sendo ocasional: Choupo-Moting não estava inscrito nas fases finais da Liga dos Campeões. Com a paralisação do futebol europeu devido à pandemia do coronavírus Covid-19, entretanto, Edinson Cavani e Thomas Meunier não aceitaram prorrogar seus vínculos com o PSG para atuarem na reta final da competição, e foram abertas duas vagas para substituí-los - o camaronês, cujo contrato também se encerraria no meio do ano, resolveu permanecer no clube até o final da temporada.

Junto do jovem Bakker, Choupo-Moting recebeu um voto de confiança de Thomas Tuchel e entrou aos "45 do segundo tempo" na lista de inscritos do . Agora, sai como um dos grandes heróis da classificação: no time das estrelas do PSG, um "coadjuvante dos coadjuvantes" pode ter escrito seu nome na história da Liga dos Campeões.