Thiago Silva sai enorme do PSG mesmo sem título - e cabe em muito time grande do mundo

Capitão no Paris, zagueiro termina Champions League em alta e com mercado apesar de vice para o Bayern

Quando a Liga dos Campeões da Uefa foi retomada após a paralisação por conta da pandemia, havia muitas questões sobre o . A expectativa sobre Neymar após os dois anos lesionado no mata-mata europeu, a saída de Cavani, a lesão de Mbappé no último jogo da temporada francesa. E o zagueiro Thiago Silva.

Não é tão comum um capitão chegar numa final de já avisado oficialmente de que não teria o contrato renovado. Faz parte do jogo, claro, mas Thiago Silva enfrentou Atalante e sabendo que podia estar se despedindo do clube. Ele foi bem, o PSG também, e a última partida ficou para a grande decisão, perdida para o de Munique em Lisboa.

Apesar do grande reconhecimento no futebol europeu, Thiago Silva chegará aos 36 anos em setembro sem ter vencido o maior torneio do continente. Mas as atuações nessa reta final em , incluindo na decisão contra o Bayern, serviram para mostrar que há um grande zagueiro disponível no mercado.

O brasileiro encerra seus oito anos de PSG com a impressionante marca de 23 títulos conquistados, todos locais, sendo sete campeonatos franceses. O nome do brasileiro já foi ligado a uma série de grandes camisas - , , , , -, e agora, terminado seu vínculo, deve intensificar as negociações para fechar com o time que defenderá a partir das próximas semanas.

E com moral para sentar à mesa. Se em outros momentos de sua trajetória faltou consistência para o PSG alcançar grandes resultados internacionais, agora a defesa do time mostrou força. Sofreu um gol da e outro do Bayern, mas é inegável que se a primeira final de Champions da história do clube passa pelo talento de Neymar e Mbappé, também deve muito às atuações de Thiago, Marquinhos, Kimpembe e companhia.

Independentemente do futuro, a impressão é de que Thiago Silva pode elevar o nível técnico de defesas dos principais times do mundo. O tão sonhado título europeu não veio, mas o brasileiro sai em grande estilo, maior do que parecia quando da notícia do fim do ciclo em Paris.