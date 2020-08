PSG x Bayern ao vivo: siga em tempo real a final da Liga dos Campeões da Uefa

Entre os muitos atrativos para essa final de Liga dos Campeões está um duelo particular que, para muitos, terá o vencedor coroado como o melhor jogador do mundo no prêmio The Best Fifa do ano de 2020: Neymar x Robert Lewandowski.

Enquanto o brasileiro foi fundamental para as reações do nos duelos 'traiçoeiros' contra e nas oitavas e quartas de final, o goleador polonês vem de mais um excelente ano no , balançando as redes à vontade e podendo até quebrar o recorde de Cristiano Ronaldo de gols em uma única edição da Champions.

Quem leva a melhor nessa? Para o ex-meia Deco, a resposta é só uma.