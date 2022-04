Vélez Sarsfield x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e informações da Libertadores

Vélez Sarsfield e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Estádio José Amalfitani, a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vélez Sarsfield x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 14 de abril de 2022 LOCAL José Amalfitani - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no José Amalfitani.

MAIS INFORMAÇÕES

O Bragantino estreou na Libertadores com vitória contra o Nacional-URU, por 2 a 0, e ocupa a segunda colocação do grupo C da competição.

Já o Vélez estreou com uma derrota por 4 a 1 contra o Estudiantes, jogando como visitante, e ocupa a última posição do grupo.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VÉLEZ SARSFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA Estudiantes 4x1 Vélez Libertadores 7 de abril de 2022 Vélez 0x0 Boca Juniors Copa da Liga Argentina 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Godoy Cruz x Vélez Copa da Liga Argentina 17 de abril de 2022 14h (de Brasília) Vélez x Central Córdoba Copa da Liga Argentina 20 de abril de 2022 14h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 2x0 Nacional Libertadores 6 de abril de 2022 Juventude 2x2 Bragantino Brasileiro 11 de abril de 2022

Próximas partidas