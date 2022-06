Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa do Brasil Sub-17

Segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-17 acontece neste domingo (26); veja como acompanhar na TV

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (26), em São Januário, a partir das 11h (de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil Sub-17. Como venceu o primeiro duelo por 4 a 1, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença para levantar o troféu. Em caso de derrota por um tento, a decisão será nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Em busca do tricampeonato, o Palmeiras soma sete vitórias e uma derrota nos oito jogos da competição. Na semifinal, eliminou o Sport (venceu por 7 a 5 no placar agregado).

Em busca do terceiro título na história da competição, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil Sub-17 em 2017 e 2019.

Do outro lado, o Vasco, que tem a campanha próxima do rival (seis vitórias e duas derrotas), eliminou o Bahia após a vitória por 5 a 0 no placar agregado.

A campanha do Palmeiras na Copa do Brasil Sub-17

Palmeiras 10 x 1 Sant German - 27 de abril de 2022

Palmeiras 7 x 0 Remo - 4 de maio de 2022

Remo 1 x 4 Palmeiras - 11 de maio de 2022

Atlético-MG 0 x 5 Palmeiras - 18 de maio de 2022

Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG - 24 de maio de 2022

Sport 2 x 5 Palmeiras - 6 de junho de 2022

Palmeiras 2 x 3 Sport - 10 de junho de 2022

Palmeiras 4 x 1 Vasco - 21 de junho de 2022

A campanha do Vasco na Copa do Brasil Sub-17

Vasco 10 x 0 Progresso - 27 de abril de 2022

Vasco 4 x 0 Internacional - 5 de maio de 2022

Internacional 1 x3 Vasco - 9 de maio de 2022

Vasco 2 x 1 Fluminense - 17 de maio de 2022

Fluminense 2 (4) x (5) 1 Vasco - 25 de maio de 2022

Bahia 0 x 2 Vasco - 1 de junho de 2022

Vasco 3 x 0 Bahia - 9 de junho de 2022

Palmeiras 4 x 1 Vasco - 21 de junho

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras Sub-17: Cesar; Gilberto, Vítor Nunes, Gabriel Vareta e Leonardo; Vitor André, Figueiredo e Thalys; Luis Guilherme, Cauê Machado e Endrick.

Possível escalação do Vasco Sub-17: João Pedro, Paulinho, Luiz Felipe, Lyncon e Leandro Viana; Igor Toledo, Matheus e Estrella; Kauan Kelvin, André e Gabriel Silva.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vasco x Palmeiras DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Paulo Torezin - PR

Assistentes: Heitor Alex Eurich e Weber Felipe Silva - PR

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 1 Vasco Copa do Brasil 21 de junho de 2022 Palmeiras 2 x 3 Sport Copa do Brasil 10 de junho de 2022

