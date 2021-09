Vasco x Cruzeiro: ingressos, carteira de vacinação e mais informações sobre a presença de torcida no jogo

Mil ingresso serão colocados à venda para o jogo em São Januário; veja tudo sobre o evento teste

Um ano e meio depois, a torcida do Vasco vai poder voltar a acompanhar o time em São Januário. Com a liberação de autoridades e da CBF, além do acordo feito com o Cruzeiro, o Cruz-Maltino vai poder receber mil torcedores para a partida deste domingo (19), às 16h (de Brasília).

Aos poucos o futebol vai começando a voltar ao normal e as torcidas vão sendo liberadas nos estádio um ano e meio depois da suspensão dos campeonatos nacionais por conta da pandemia de Covid-19. O Vasco, neste domingo (19), vai poder reencontrar seus torcedores para o jogão contra o Cruzeiro, pela abertura da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Vasco apresentou um projeto detalhado cumprindo todo o regramento do município. Será um evento-teste para garantir a realização futura de partidas com cargas maiores. Optamos por mil ingressos em consulta com a Prefeitura para não ter nenhum tipo de risco ao nosso torcedor, ao nosso colaborador, para termos uma operação tranquila, com tudo testado para depois termos uma volta plena com a carga de 50% estabelecida pela Prefeitura do Rio", declarou o vice-presidente geral do Cruz-Maltino, Carlos Roberto Osório, à Vasco TV.

Ao todo, serão mil ingressos colocados à venda, apenas para maiores de 15 anos, custando 250 reais - valor que pode abaixar conforme o plano de sócio-torcedor. No entanto, para ir ao jogo, os vasca;inos terão que seguir algumas regras e protocolos.

Venda de ingressos

Para comprar um dos dos mil ingressos disponibilizados para o evento teste do Vaso, o torcedor deve:

Acesse o site sociogigante.com

Clique em comprar ingressos

Faça seu cadastro e assine o termo de consentimento exibido para a participação em evento-teste

Efetue a compra do ingresso de acordo com o sistema de rating do programa Sócio Gigante

Os ingressos serão comercializados apenas para o setor social do estádio.

Sócios que não tiverem a carteirinha ou não sócios deverão retirar seus ingressos em um dos pontos que serão anunciados.

Requisitos e obrigações para ir ao jogo entre Vasco e Cruzeiro

Para ter acesso ao jogo, os torcedores terão de apresentar um teste negativo de Covid-19 (antígeno ou RT-PCR), realizado em clínica credenciada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ou no departamento médico de São Januário. O teste tem um valor de 140 reais e o resultado sai em 15 minutos.

Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde o direito de ir ao jogo e não terá os valores do ingresso e do teste reembolsados. Além disso, deverá ser apresentada uma carteira de vacinação, com regras específicas para cada faixa etária. Pessoas com 50 anos ou mais devem comprovar as duas doses. Maiores de 15 anos, até 49, precisam de ao menos uma dose. Vacinas de dose única serão aceitas para pessoas acima de 15 anos. Doses de reforço não serão exigidas.

Dentro do estádio, serão seis postos de triagem para o acesso às arquibancadas e, durante todo o tempo, o torcedor terá de ficar com máscara, podendo ser retirado do jogo se não cumprir as normas estabelecidas. Na hora da saída, haverá um escalonamento para evitar tumulto.

Para mais informações, clique aqui e veja o guia feito pelo Vasco.