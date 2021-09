Vasco na Série B 2021: artilheiros, garçons, classificação e chances de subir

O Cruz-Maltino investiu para montar um time com vários nomes conhecidos, mas não está os quatro primeiros na segunda divisão

Com vários jovens promissores, nomes consagrados e o atacante Germán Cano, um dos principais goleadores da atualidade no futebol brasileiro, o Vasco da Gama despontou para a Série B 2021 como o principal favorito para conquistar a competição.

Já passamos da metade da temporada, porém, e o Cruz-Maltino segue no meio da tabela, enquanto vê rivais como Botafogo, Coritiba e CRB dispararem.

É claro: com um elenco mais caro que a maioria dos adversários, o Vasco ainda tem boas chances de subir. Para isso, porém, precisa começar a pontuar rapidamente: faltam apenas 17 rodadas para o término da Série B.

Assim, detalhamos toda a campanha do Cruz-Maltino na edição atual da segunda divisão. Os artilheiros, os assistentes, qual é a situação do time na classificação e quais as suas chances de retornar à Série A do Brasileirão.

Vasco na Série B 2021: artilharia

Jogador Gols Jogos Germán Cano 6 20 Marquinhos Gabriel 4 17 Morato 3 13 Leo Jabá 3 19 Daniel Amorim 2 11 Sarrafiore 2 13 Caio Lopes 1 5 MT 1 13 Léo Matos 1 17 Andrey 1 17

Alguma surpresa? Quando falamos de gols no Vasco, falamos de Germán Cano.

O argentino, em 20 jogos na Série B, marcou seis vezes e é o artilheiro da equipe na competição. No total, é o nono jogador que mais marcou na competição, atrás de Edu, Léo Gamalho, Chay, Ciel, Rafael Navarro, Diego Torres, Jean Carlos e Régis.

Marquinhos Gabriel e a dupla Morato e Léo Jabá fecham o top 3.

Vasco na Série B 2021: garçons

Jogador Assistências Jogos Marquinhos Gabriel 4 17 Caio Lopes 2 5 Bruno Gomes 2 8 Zeca 2 17 Gabriel Pec 2 18 Arthur Sales 1 5 Ricardo Graça 1 6 Daniel Amorim 1 11 Leandro Castán 1 14 Morato 1 13 Matías Galarza 1 16 Leo Jabá 1 19

Armador da equipe para a temporada 2021, Marquinhos Gabriel, para a surpresa de poucos, lidera a lista de assistências do Vasco na Série B 2021.

São quatro assistências para o meio-campista, com uma média de cerca de um passe para gol a cada quatro partidas.

Quem chama a atenção é o jovem Caio Lopes. Em poucos jogos, deu dois passes para gol e aparece na segunda colocação. Bruno Gomes, Zeca e Gabriel Pec também deram duas assistências cada.

Vasco na Série B 2021: classificação

Atualmente na décima colocação, o Vasco de Lisca quer uma sequência de vitórias para colar nos líderes. O time está, por exemplo, a 11 pontos do líder Coritiba. Veja a classificação da Série B 2021:

Vasco na Série B 2021: chances de subir

Segundo os dados do departamento de matemática da UFMG, famoso por calcular as probabilidades no futebol desde 2005, o Vasco tem, neste momento, 14,5% de chances de subir para a primeira divisão do Brasileirão.

Já para ser campeão, a probabilidade é de apenas 1,7%.

