Vasco x Bangu: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2022.

Vindo de derrota para o Botafogo por 1 a 0, a equipe comandada por Zé Ricardo busca a recuperação para seguir na zona de classificação. Atualmente, soma 13 pontos.

Do outro lado, o Bangu, com dois empates consecutivos, soma seis pontos, e ainda não conquistou uma vitória no Estadual.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de perder a liderança do Carioca na última rodada, o Vasco volta a campo reencontrando um de seus ídolos: Felipe, ex-jogador e atual técnico do Bangu.

"Vou ter a alegria de reencontrar Felipe como colega de profissão. Fico feliz que tenha iniciado muito bem nessa nova etapa da vida dele. Vou continuar torcendo por ele, que é uma grande pessoa também. Mas, durante o jogo, estaremos em lados opostos. Cada um vai defender seus objetivos", afirmou Zé Ricardo.

Para o confronto em São Januário, o treinador terá o retorno de Weverton, mas Vitinho e Yuri, são desfalques, enquanto Zé Gabriel, novo reforço, não teve a inscrição feita dentro do prazo exigido pela Ferj e também segue fora.

Já o Bangu tem apenas um desfalque contra o Vasco: Eduardo Brito, lesionado.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Cangá, Anderson Conceição, Riquelme; Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Pec; Nenê e Raniel.

Provável escalação da Bangu: Paulo Henrique; Wisney (Carlos Eduardo), Israel, Guilherme Martins e Raí; Renatinho, Denilson e Luís Araújo; Roberto Baggio, Nascimento e Lucas Oliveira.

DESFALQUES

VASCO:

Yuri Lara e Vitinho: lesionados

BANGU:

Eduardo Brito

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Bangu será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play e Eleven Sports, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira (17), em São Januário.