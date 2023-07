Vasco encaminha venda de Pedro Raul ao Toluca por US$ 5 milhões

Negócio será assinado nesta segunda-feira (17), e atacante deve fechar por quatro temporadas com o clube do México

O Vasco encaminhou a venda de Pedro Raul ao Toluca, do México, no mercado da bola. Os mexicanos desembolsarão US$ 5 milhões (R$ 23,95 milhões na cotação atual) pela aquisição do centroavante, como soube a GOAL.

O valor total da transação será pago em duas parcelas idênticas de US$ 2,5 milhões (R$ 11,97 milhões). A primeira prestação será quitada no ato da assinatura, e a segunda no início de 2024.

O jogador de 26 anos já deu sinal positivo para deixar São Januário rumo ao futebol mexicano. As tratativas devem ter um desfecho nas próximas horas, com o atleta se preparando para assinar um contrato de quatro temporadas.

O Vasco comprou Pedro Raul em dezembro de 2022, por US$ 2 milhões (R$ 9,6 milhões). O clube pagou o valor ao Kashiwa Reysol e acertou a aquisição do atleta, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2025.

Na passagem por São Januário, o atacante disputou 25 partidas, somando 1.938 minutos em campo. No período, marcou nove gols e deu três assistências. Hoje considerado reserva do time, o centroavante não balança as redes desde 6 de maio passado, no empate por 1 a 1 com o Fluminense.

A informação sobre o acerto verbal para a venda de Pedro Raul foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL.