Vasco solicita Maracanã para realizar mais três jogos

Cruz-maltino tenta aproximação em tom mais ameno; Flamengo já foi à justiça

Flamengo, Fluminense e Vasco terão mais um novo capítulo pela frente em relação ao Maracanã. Isso porque o Cruz-Maltino soliciou ao Consórcio o estádio para disputar mais três partidas até o final do ano. Entre elas, a estreia de Alex Teixeira, contratação de peso do clube, diante da Chapecoense, no dia 31 de julho.

Antes mesmo do Vasco fazer a solicitação ao Maracanã, o Flamengo já havia entrado na justiça para garantir que o rival não pudesse jogar no estádio quando quisesse. A notícia foi trazida primeiramente pela coluna do "Ancelmo Góis" e confirmada pela GOAL.

O movimento do Flamengo foi para evitar que aconteça o que aconteceu da última vez, quando o Vasco conseguiu na justiça o direito de jogar no Maracanã, mesmo sem a autorização do Consórcio comadado por Flamengo e Fluminense.

A justificativa da dupla Fla-Flu é de determinado número de jogos em sequência prejudicam a qualidade do gramado, que passa por reformas e só será novamente utilizado na próxima quarta-feira, na partida entre Flamengo e Athlético-PR, pela Copado Brasil.

A aproximação do Vasco, desta vez, é num tom mais ameno. O intuito é chegar num acordo e não entrar num embate. O clube segue com a ideia de participar da licitação do Maracanã ao lado de Flamengo e Fluminense.

"O clube entende que, por conta da estreia de Alex Teixeira, uma das principais contratações do clube dos últimos anos, nossa torcida tem o direito de celebrar o retorno do jogador no maior estádio do Rio de Janeiro, ainda mais por se tratar de um jogo em dia e horário nobre do futebol: domingo, 16h. Recentemente o Fluminense FC utilizou o palco do Maracanã para a festa de despedida do atacante Fred e o CR Flamengo planeja para as próximas semanas a estreia do atleta Arturo Vidal", disse o Vasco através de nota oficial.

O Consórcio do Maracanã ainda não deu um retorno ao Cruz-maltino, que espera um feedback o antes possível.