Vasco na Série B 2021: as chances de acesso e de rebaixamento à Série C

Em seu quarto rebaixamento na história, Cruzmaltino busca o retorno para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro

Apesar de sua grande história e diversos títulos conquistados, o Vasco está novamente disputando a Série B do Campeonato Brasileio. Rebaixado à segunda divisão pela quarta vez em 2020, o torcedor vive um novo drama em 2021.

Fora da zona de classificação, o Vasco, atualmente com 22 pontos, anunciou Lisca como novo técnico e, apesar de ter estreado com uma boa vitória sobre o Guarani por 4 a 1, a missão de levar o clube novamente para a elite do futebol não será tão fácil. Muito pelo contrário.

A campanha, até então, já custou o emprego do técnico Marcelo Cabo - antecessor de Lisca -. Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 14 rodadas disputadas. E a grande pergunta é: quais são, hoje, as chances do Vasco subir à Série A e não cair?

As chances de subir para a Série A

(Foto: Rafael Ribeiro / Divulgação Vasco)

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tradicionalmente faz prognósticos estatísticos para o futebol brasileiro, o Vasco, após 14 rodadas, tem 30.1% de chances de conseguir o acesso para retornar à elite do futebol brasileiro. Em relação às chances de título a probabilidade é 5.3%.

Chances de o Vasco cair para a Série C

(Foto: Divulgação Vasco)

Ainda segundo os cálculos da UFMG, o Vasco tem 2% de chances de um novo rebaixamento até a 14ª rodada. Estes dados ainda serão atualizados após a realização completa da 14ª rodada.

Qual é o próximo jogo do Vasco na Série B?

O Vasco volta a campo no próximo sábado (31), no clássico contra o Botafogo, às 21h, no Nilton Santos.

As chances e probabilidades do clube nesta temporada serão atualizados constantemente por aqui assim que a UFMG atualizar seus números.