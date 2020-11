Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Encontro de técnicos portugueses! e entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o , exceto Curitiba e Rio Grande do Sul), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Palmeiras DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Curitiba e Rio Grande do Sul), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma importante classificação na Copa Sul-Americana, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão, pressionado por um resultado positivo, já que acumula seis derrotas e dois empates consecutivos na competição.

Enquanto a presença de Talles Magno é tratada como dúvida, Ribamar deve aparecer no ataque.

Já o Palmeiras terá como desfalque o atacante Wesley, que teve diagnosticada uma lesão no menisco esquerdo.

O duelo ainda marca o encontro dos técnicos Abel Ferreira e Ricardo Sá Pinto, ambos portugueses.

"Pelo estudo e pesquisa que fiz, as torcidas se respeitam muito. É verdade que os treinadores também. Ele é meu amigo, mas dentro do campo vou fazer tudo para ganhar. É essa a nossa função, é para isso que trabalhamos, mas no campo cada um luta por si", disse o técnico do .

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castán, Henrique; Andrey, Carlinhos, Vinícius, Benítez, Talles Magno (Marcos Jr.); Ribamar.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Verón, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 Caracas 0 x 0 Vasco 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Vasco Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) Vasco x Campeonato Brasileiro 19 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 Palmeiras 1 x 0 RB 4 de novembro de 2020

Próximas partidas