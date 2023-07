Vasco faz consulta por zagueiro Anderson Jesus, ex-América-MG

Vitória de Guimarães apresentou proposta de € 700 mil pela compra do defensor de 28 anos, que defende as cores do Vizela, também de Portugal

O Vasco fez consulta sobre a situação do zagueiro Anderson Jesus, atualmente no Vizela, de Portugal, como soube a GOAL. Os cariocas ainda não apresentaram uma proposta pela contratação do defensor de 28 anos.

O diretor de futebol do clube, Paulo Bracks, é quem indicou o nome a São Januário. Ele trabalhou com o atleta no América-MG e tentou levá-lo ao Internacional. No período em que esteve no Beira-Rio, não conseguiu contratá-lo. O Coelho descartou liberá-lo à época.

O Vasco estuda a possibilidade de enviar uma proposta pela aquisição do zagueiro no mercado da bola, mas a única oferta enviada até o momento é também de um clube lusitano. O Vitória de Guimarães formalizou uma investida pelo zagueiro, mas ainda não obteve uma resposta sobre a liberação do zagueiro.

A proposta dos portugueses é de € 700 mil (R$ 3,7 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos de Anderson Jesus. O Coritiba também demonstrou interesse pelo jogador. Os paranaenses mandaram três propostas entre 2022 e 2023, sendo a maior avaliada em € 500 mil (R$ 2,7 milhões). O montante foi recusado pelo Vizela.

Se não houver acordo para a saída de Anderson Jesus, esta deve ser a terceira temporada do atleta pelo Vizela em Portugal. No último ano, ele disputou 32 partidas, com três gols marcados.

No Brasil, além de defender as cores do América-MG em 2020 e 2021, Anderson Jesus também jogou por Confiança, Atlético-MG, Guarani-MG, Grêmio e Bahia. Hoje, ele tem contrato até 30 de junho de 2024 com o Vizela.