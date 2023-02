Vasco encaminha contratação por empréstimo de Paulo Henrique, do Atlético-MG

Lateral direito de 26 anos chega ao São Januário com contrato até dezembro de 2023. Ele também tem proposta do Necaxa, do México

O lateral direito Paulo Henrique, contratado no início do ano, não deve seguir no Atlético-MG. Ele tem negociação por empréstimo encaminhada com o Vasco e deve assinar em São Januário até o fim de 2023, como soube a GOAL. O acordo terá opção de compra.

O jogador de 26 anos também tem proposta de empréstimo do Necaxa, do México, no mercado da bola. Entretanto, as conversas com os cariocas estão adiantadas. A informação sobre os interessados no atleta foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem.

O lateral direito foi contratado pelo Galo depois de passagem pelo Juventude — o atleta contou com aprovação do técnico Eduardo Coudet para chegar ao clube. O contrato se encerra em dezembro de 2024. Ele, no entanto, ainda não rendeu com as cores atleticanas.

Em 2023, o jogador disputou três partidas, somando 175 minutos em campo. A comissão técnica preferiu colocar o volante Edenilson improvisado na lateral direita a utilizar Paulo Henrique em algumas ocasiões.