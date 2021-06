Vasco x Boavista: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco recebe o Boavista nesta quarta-feira (9), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final, após ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode ver o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Boavista DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva (PR)

Assistentes: Victor Hugo (PR) e Jefferson Cleiton Piva (PR)

Quarto árbitro: Rodrigo Nunes (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (9), às 16h30 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com a Ponte Preta na Série B, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil, de olho na classificação para as oitavas de final. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, a equipe carioca entra em campo com a vantagem do empate para avançar.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo terá o retorno de Marquinhos Gabriel, recuperado de lesão, e de Matías Galarza.

Do outro lado, o Boavista só garante a classificação direta se vencer por dois ou mais gols de diferença.

Quem avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil garantirá uma premiação de R$ 2,7 milhões.

1️⃣0️⃣ anos do título da Copa do Brasil. 🏆#VascoDaGama pic.twitter.com/dHTggV3QfO — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 8, 2021

Provável escalação do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Romulo (Michel), Galarza (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá), Gabriel Pec e Germán Cano.

Provável escalação do Boavista: Ary; Wisney, Douglas Pedroso, Victor Pereira e Jean Victor; Jefferson Renan, Lucas Lourenço, Michael Douglas e Ralph; Ryan e Marquinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Vasco Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Ponte Preta 1 x 1 Vasco Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Vasco Série B 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Avaí Série B 16 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Vasco Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Boavista 0 x 0 São Bento Série D 6 de junho de 2021

Próximas partidas