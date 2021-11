Vasco avalia investidas em Alexandre Mattos e Pedrinho para o departamento de futebol

Depois de não conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco começa a trabalhar de olho numa nova estrutura para 2022 e já tem dois nomes na mira para fazer parte da diretoria: Alexandre Mattos e Pedrinho, atualmente comentarista esportivo.

Eles estão muito bem avaliados e agradam demais ao presidente Jorge Salgado. Mattos seria o CEO de futebol. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Lucas Pedroza e confirmada pela Goal. O dirigente, ainda segundo apuração da reportagem, ainda não foi procurado oficialmente.

Os contatos devem acontecer já na próxima semana. Alexandre Mattos é visto como um profissional de nome no mercado e que poderia recuperar o prestígio após trabalho sem muito brilho no Atlético-MG.

Pedrinho, por sua vez, assumiria o cargo de diretor técnico e ficaria mais responsável pelo dia a dia do futebol. A diretoria do Vasco, no entanto, entende que a situação é um pouco mais difícil pelo receiro do ex-jogador sofrer como ídolos que passaram recentemente por cargos dentro do clube sofreram.

O Vasco entende que precisa agilizar o processo, dentro da linha de pensamento da gestão para 2022, o clube só contratará um novo treinador quando a estrutura do futebol estiver totalmente definida para 2022.