Valencia x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Partida acontece nesta segunda-feira (29), pela terceira rodada de La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Em 12º lugar com 3 pontos, o Valencia quer aproveitar o apoio de sua torcida para reencontrar a vitória no campeonato. Gaya e Comert, suspensos, seguem desfalcando a equipe, além de Hugo Duro, lesionado.

Logo atrás vem o Atlético de Madrid, com a mesma pontuação. Os Colchoneros também vêm de derrota na última rodada e buscam recuperação na La Liga. Felipe e Giménez continuam no departamento médico, enquanto Nahuel Molina é baixa por ter de cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Witsel, Reinildo; Carrasco, LLorente, Koke, Lemar, Saul; Morata, Felix.

Possível escalação do Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Vazquez; Musah, Guillamon, Soler; Castillejo, Duro, Lino.

Desfalques da partida

Atlético de Madrid:

Felipe e José Giménez: lesionados.

Nahuel Molina: suspenso.

Valencia:

Jose Gaya e Eray Comert: suspensos.

Hugo Duro: lesionado.

Quando é?

JOGO Valencia x Atlético de Madrid DATA Segunda-feira, 29 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Mestalla, Valencia - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético de Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 2 Villarreal La Liga 21 de agosto de 2022 Getafe 0 x 3 Atlético de Madrid La Liga 15 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Sociedad x Atlético de Madrid La Liga 3 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília) Atlético de Madrid x Porto Champions League 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Valencia

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 0 Valencia La Liga 21 de agosto de 2022 Valencia 1 x 0 Girona La Liga 14 de agosto de 2022

Próximas partidas