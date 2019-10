"United estaria melhor com Fellaini na frente" - Neville crê que o time de Solskjaer retrocedeu

Um desempenho ruim levou o United a uma merecida derrota por 1 x 0 contra o Newcastle, e Neville acredita que a equipe não é boa o suficiente

Gary Neville acha que o teria se saído melhor com Marouane Fellaini na derrota por 1 x 0 para o neste domingo (6).

A falta de ofensividade cada vez mais evidente do United foi exposta mais uma vez, enquanto a equipe de Ole Gunnar Solskjaer trabalhava com uma apresentação sem destaques reais.

Harry Maguire deveria ter marcado com um cabeceio após escanteio no primeiro tempo, e isso foi o único ponto positivo do United. Seu total de quatro toques na área foi mais do que qualquer outro jogador do time conseguiu.

"Fora de casa, eles não estão preparados para vencer no sentido da mentalidade", disse Neville à Sky Sports. "Eles deixam os jogos à deriva, acho que jogam bem nos jogos, mas não são crueis. A qualidade não é boa, a profundidade do elenco não é boa o suficiente e eles deram um passo atrás, regrediram. Ele estaria melhor hoje com Fellaini na frente, ou [Romelu] Lukaku ou [Alexis] Sanchez - sem dúvida".

Fellaini, Sanchez e Lukaku foram muito criticados pelos torcedores durante seus respectivos períodos no United, mas seu antigo time ficou muito carente de opções no banco.

Nem a experiência de Sanchez nem a presença física de Lukaku ou Fellaini foram encontradas, pois as decisões de transferência de verão de Solskjaer foram novamente tomadas de forma distinta.

Com Anthony Martial fora de disputa e Marcus Rashford lutando, ficou para os jovens substitutos Tahith Chong e Mason Greenwood causarem um impacto, tarefa que nenhum jogador conseguiu superar.

"Eles terminaram o jogo lá com seis jovens jogadores em campo", acrescentou Neville. "Eles ficariam melhores com esses jogadores [Fellaini, Lukaku ou Sanchez] em campo. Mas Ole decidiu que esses jogadores não servem, não vão conseguir levar o clube onde precisam em um longo prazo".