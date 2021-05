Unión La Calera x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), pela quarta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo visita o Unión La Calera nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, visando manter os 100% de aproveitamento no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (exceto para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Unión La Calera x Flamengo DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar - La Calera, CHI HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a segunda vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (exceto para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e a Conmebol TV, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias nas três primeiras rodadas, o Flamengo lidera o grupo G com nove pontos, enquanto o La Calera, com um ponto, é o lanterna do grupo e ainda não sabe o que é vencer na Libertadores.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni segue sem contar com Thiago Maia, com ruptura do ligamento cruzado.

Calendário da Libertadores afeta planos da Record para final do Carioca; entendahttps://t.co/hTBMwxpDrD — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) May 10, 2021

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Provável escalação do Unión La Calera: Martin Arias; Ramírez, Christián Vilches, García e Oyanedel; Reyes, Castellani e Wiemberg; Vargas, Andrés Vilches e Rivero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 2 x 3 Flamengo Libertadores 5 de maio de 2021 Flamengo 4 x 1 Volta Redonda Carioca 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir x Flamengo Carioca 15 de maio de 2021 A definir Flamengo x LDU Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília)

UNIÓN LA CALERA

JOGOS CAMPEONATO DATA Unión La Calera 0 x 2 Vélez Libertadores 4 de maio de 2021 Universidad Católica 3 x 0 Unión La Calera Campeonato Chileno 8 de maio de 2021

Próximas partidas