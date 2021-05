Do que o Flamengo precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Com campanha perfeita nas primeiras rodadas da fase de grupos, o Rubro-Negro está muito perto de garantir a vaga; veja todos os cenários

Campeão da Copa Libertadores em 2019, o Flamengo quer repetir a façanha na edição de 2021: o time começou sua campanha com o pé direito. Com 100% de aproveitamento após os três primeiros jogos, o Rubro-Negro pode garantir classificação para as oitavas de final da competição já nesta terça-feira (11), quando enfrenta o Unión La Calera fora de casa pela quarta rodada do Grupo A.

Favorito em sua chave, o clube carioca venceu seus primeiros duelos contra Vélez Sarsfield, Unión La Calera e LDU, mesmo sofrendo em alguns momentos com uma defesa pouco confiável. A equipe de Rogério Ceni tem o melhor ataque da competição até aqui ao lado de Palmeiras e Internacional, com dez gols marcados. Na defesa, porém, o time sofreu cinco gols.

O Flamengo precisa de uma vitória contra o Unión La Calera nesta terça para se garantir nas oitavas de final da Libertadores de 2021 . Se conseguir o triunfo fora de casa, a equipe chegará aos 12 pontos em seu grupo e não poderá mais ser alcançada.

O empate, porém, também pode garantir a vaga: se o Fla empatar, mas a LDU vencer o Vélez Sarsfield, nessa quinta-feira (13), o Rubro-Negro já pode separar o passaporte e estará nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Além da partida contra o Unión La Calera nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), que você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal , o Flamengo terá mais dois compromissos antes do término desta primeira etapa: contra LDU e Vélez Sarsfield.