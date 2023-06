Ucrânia x Malta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela quarta rodada do grupo C; veja como acompanhar na internet

Ucrânia e Malta entram em campo na tarde desta segunda-feira (19), no Anton Malatinský Stadium, em Trnava, a partir das 13h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada.

Vindo de uma vitória fora de casa, a Ucrânia subiu para o segundo lugar do grupo, com 3 pontos. Já a seleção de Malta é a lanterna do grupo, com três derrotas sofridas até o momento.

Prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

Malta: Bonello; Apap, Borg, Muscat; Mbong, Guillaumier, Teuma, Kristensen, Attard; Jones, Nwoko.

Desfalques

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Malta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?