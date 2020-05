TV Gazeta vai passar São Paulo x Newell’s pela final da Libertadores de 1992: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, o torcedor do Tricolor poderá relembrar como foi a primeira vez que conquistou as Américas

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , vários canais de TV decidiram exibir reprises de jogos históricos. No próximo domingo (31), os torcedores do poderão relembrar a épica conquista da Libertadores de 1992, contra um excelente Newell's Old Boys, da .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo 1 (3)x(2) 0 Newell's Old Boys DATA Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Dia 17 de junho de 1992, São Paulo Futebol Clube ganha sua 1ª Libertadores em cima do Newell's Old Boys nos Penaltis pic.twitter.com/FYiyWvfCs4 — São Paulo F.C (@WebTricolor) December 16, 2013

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na TV aberta, dentro do programa "Mesa Redonda".

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES 2019

A América aos pés do Tricolor pela primeira vez: em 17 de junho de 1992, o São Paulo bateu o Newell's Old Boys, da Argentina, e conquistou a .



Saiba mais: https://t.co/XECJQxT0iX#SPFCpedia #IssoÉSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/zWXuWwJAd7 — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) June 17, 2018

Em junho de 1992, não apenas o são-paulino, mas o futebol brasileiro como um todo, celebrou a conquista. Afindal de contas, foram décadas sem ver uma equipe brasileira triunfar na Libertadores da América.

A campanha do esquadrão são-paulino teve 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 19 jogos.

TÉCNICO ETERNO





Telê Santana era o técnico do São Paulo em 1992 e, no ano seguinte, levaria o Tricolor ao bicampeonato tanto na Libertadores quanto no Mundial.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Zetti; Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan; Adílson, Pintado, Raí e Palhinha; Muller (Macedo) e Elivélton.

Escalação do Newell's Old Boys: Scoponi; Llop, Gamboa, Pochettino e Saldaña; Berti, Berizzo, Martino (Domizzi) e ; Lunari e Mendonza.

A CAMPANHA DO SÃO PAULO

RODADA JOGO GOLS 1ª 3x0 São Paulo - 2ª São Paulo 3x0 San José-BOL Palhinha (3x) 3ª Bolívar 1x1 São Paulo Raí 4ª São Paulo 4x0 Criciúma Raí, Palhinha, Elivélton, Muller 5ª São Paulo 1x1 San José Palhinha 6ª São Paulo 2x0 Bolívar Antonio Carlos, Macedo Oitavas de final Nacional 0x1 São Paulo Elivélton Oitavas de final São Paulo 2x0 Nacional Ronaldão, Antonio Carlos Quartas de final São Paulo 1x0 Criciúma Macedo Quartas de final Criciúma 1x1 São Paulo Palhinha Semifinal São Paulo 3x0 -EQU Muller, Palhinha, Rinaldo Semifinal 2x0 São Paulo - Final Newell's Old Boys 1x0 São Paulo - Final São Paulo 1 (3)x(2) 0 Newell's Old Boys Raí

A CAMPANHA DO NEWELL'S