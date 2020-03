Quais campeonatos e jogos foram suspensos ou adiados por causa do coronavírus?

A pandemia tem impactado o mundo de diversas maneiras, e o esporte também vem sentindo o efeito do Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, nesta quarta-feira (11), que o coronavírus Covid-19 passou a ter o status de pandemia. Ou seja: a doença, cuja origem foi na cidade chinesa de Wuhan, já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Responsável por diversos óbitos mundo afora, a doença evidentemente está impactando em grandes eventos, dentre os quais, os esportivos.

Mais times

O futebol já está sendo afetado, com diversos jogos e campeonatos sendo temporariamente suspensos ou tendo seus jogos adiados ou disputados com portões fechados. Confira abaixo como está a situação mundo afora.

Temporariamente suspensos

Os campeonatos de futebol que neste momento não terão jogos disputados são os dos seguintes países: , , Áustria, Eslováquia, , e .

Além disso, as para a de 2022 também estão sem prazo para iniciarem.

Jogos com portões fechados

Países em que os campeonatos seguem em curso, porém apenas sem torcida são: , , , , Grécia, Romênia, Bulgária, , , , , , e .

Jogos adiados

Diversas partidas foram adiadas temporariamente ao redor do planeta. A situação aconteceu, inclusive, em países que ainda não suspenderam as atividades ou que não jogam com portões fechados.

A partida da Premier League marcada para hoje contra o @Arsenal foi adiada por precaução, seguindo o conselho dos serviços médicos.



⚽ #MCIARS

🔵 # MCFCPortugues pic.twitter.com/K0Ghkquxjc — (@ManCityPT) March 11, 2020

Um exemplo é o duelo entre Manchester City e , pela Premier League. O encontro foi adiado porque jogadores do Arsenal tiveram contato com o presidente do Olympiacos, que foi diagnosticado com o Covid-19.

Following Governor Inslee’s news conference this morning, Sounders FC's match on March 21 versus at CenturyLink Field has been postponed.



STATEMENT ➡️ https://t.co/1Z2CF8xhUS pic.twitter.com/4eA0ksTUfk — FC (@SoundersFC) March 11, 2020

Nos , o encontro Seattle Sounders e FC Dallas, primeiro duelo da , foi adiado.

A final da , na Espanha, entre os rivais e , também entrou nesta lista. O duelo, anteriormente marcado para 18 de abril, ainda não tem data. Já a holandesa teve apenas alguns jogos adiados, dependendo da região em que seriam disputados.

Mais artigos abaixo

, e mais

A UEFA ainda opta pela realização das partidas, ainda que com portões fechados nos países mais afetados.

Mas a situação ainda pode mudar. E o exemplo que atesta isso foram quatro jogos da que foram adiados: LANSK (Áustria) vs ; vs ; de Milão vs ; Eintracht vs (Suíça).

Jogadores infectados

Kylian Mbappé chegou a assustar o PSG, mas após testes o diagnóstico deu negativo. Timo Hübers, do , clube alemão da segunda divisão, foi o primeiro futebolista de um centro mais conhecido a ser diagnosticado com o Covid-19. Rugani, zagueiro da , foi outro a ser diagnosticado.