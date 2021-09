TV flagra críticas de Messi durante suspensão de Brasil x Argentina

Craque argentino disse que Anvisa poderia ter procurado os jogadores antes, o que, segundo reportagem da Goal, aconteceu

Em meio à confusão que tomou conta da Neo Química Arena no duelo entre Brasil e Argentina, que acabou sendo suspenso pela presença de quatro jogadores argentinos que entraram de forma irregular no país, a transmissão de TV flagrou um pouco do que foi conversado entre jogadores e técnicos das duas equipes.

Nas cenas, Lionel Messi, grande craque e capitão da Albiceleste, questionou o motivo da demora por parte da Anvisa para tomar alguma ação em relação aos quatro argentinos que geraram toda a confusão - Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero. E chegou a surpreender até mesmo o técnico Tite.

"Eles não nos avisaram. Estamos aqui há quatro dias. Eles deveriam ter vindo no primeiro dia e não assim", disse Messi. Entretanto, segundo apurado pela Goal, a Anvisa avisou aos argentinos, um dia antes da partida, que os quatro elementos em questão não poderiam deixar o hotel em que estavam situados.

"Não avisaram?", perguntou Tite para o camisa 10 argentino. "Não avisaram nada (...) Escute, faz três dias que estamos aqui, estavam esperando que a partida começasse para vir. Por que não avisaram antes?", reiterou o novo jogador do PSG.

Tanto dentro de campo quanto já após a suspensão da partida, o treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, também afirmou que nenhum agente da Anvisa procurou a delegação argentina nas horas anteriores ao jogo.

“Eu fico muito triste e não busco nenhum culpado. Se passou ou não passou algo, não era o momento para fazer essa intervenção” disse, já após a suspensão da partida, Scaloni.

“Tinha que ter sido uma festa para todos. E eu, como técnico, tenho que defender meus jogadores. Em nenhum momento nos notificaram que (os quatro jogadores) não podiam jogar a partida. Queríamos disputar o encontro, e os jogadores do Brasil também” completou.