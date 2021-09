Argentinos foram avisados um dia antes pela Anvisa que os "ingleses" não poderiam sair do hotel

AFA ignorou a entidade brasileira, buscou garantias na Conmebol e teve planos frustrados neste domingo (05)

A partida entre Brasil e Argentina foi suspensa a NeoQuímica Arena. O estádio do Corinthians foi palco de uma das cenas mais aleatórias do futebol brasileiro. A tensão por conta dos quatro jogadores que vieram da Inglaterra e, segundo a Anvisa, não poderia estar em campo, começou um dia antes, no hotel onde a delegação albiceleste estava hospedada.

O foco eram: Emiliano Martines, Lo Celso, Emiliano Buendía e Christian Romero. Segundo a Vigilância Sanitária, os jogadores omitiram a informação de que vieram da Inglaterra para entrar no país. A delegação argentina foi avisada de que eles não poderiam sair do hotel e deveriam ser reportados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O elenco argentino, no entanto, se fechou e afirmou que ou jogariam todos ou ninguém jogaria. Foi aí que a AFA entrou em ação e solicitou a Conmebol garantia para os quatro jogadores participarem do jogo e a entidade deu aval. A situação da Copa América, onde os argentinos disputaram a competição indo e voltando do aeroporto em Ezeiza, na Argentina, foi colocada em pauta como exemplo.

Segundo apuração da Goal, a Conmebol deixou claro nos bastidores que se o jogo não fosse disputado, o Brasil poderia até perder os pontos. Vale ressaltar, que a decisão cabe a FIFA, entidade máxima do futebol, dona da competição.

Nos bastidores, os argentinos garatem que tinham a liberação, o grande problema é que nada foi documentado e que todo o acordo, ainda segundo eles, foi feito verbalmente. Daniel Scioli, emabaixador da Argentina, foi acionado e acompanhava toda a situação de perto.

Neste domingo (05), agentes da Anvisa seguiram para o estádio assim que souberam que os atletas não tinham ficado no hotel, conforme solicitado anteriormente. Tiraram os jogadores de campo. E os atletas argentinos, conforme haviam combinado no dia anterior, decidiram não jogar.

Depois do ocorrido, a CBF soltou uma nota lamentando a ação da Anvisa e afirmando que aguarda a decisão da FIFA.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamenta profundamente os fatos ocorridos e que acabaram por provocar a suspensão da partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

A CBF defende a implementação dos mais rigorosos protocolos sanitários e os cumpre na sua integralidade. Porém ressalta que ficou absolutamente surpresa com o momento em que a ação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária ocorreu, com a partida já tendo sido iniciada, visto que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo.

A CBF destaca ainda que em nenhum momento, por meio do Presidente interino, Ednaldo Rodrigues, ou de seus dirigentes, interferiu em qualquer ponto relativo ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades brasileiras para a entrada de pessoas no país. O papel da CBF foi sempre na tentativa de promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que os protocolos sanitários pudessem ser cumpridos a contento e o jogo fosse realizado.

A CBF reitera sua decepção com os acontecimentos e aguarda a decisão da CONMEBOL e da FIFA em relação à partida".