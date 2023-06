Turquia x País de Gales ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela quarta rodada do grupo D; veja como acompanhar na internet

A Turquia encara País de Gales na tarde desta segunda-feira (19), no Novo Estádio 19 de Maio de Samsun, em Samsun, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada.

A Turquia assumiu a liderança do grupo com a vitória no jogo anterior, com 6 pontos. Agora, os turcos terão o apoio de sua apaixonada torcida para defender o topo da tavela.

Já País de Gales foi goleada dentro de casa e acabou caindo para o terceiro lugar, com 4 pontos. Os galeses agora buscam um triunfo longe dos seus domínios para permanecer na briga por uma vaga.

Prováveis escalações

Turquia: Gunok; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Under, Guler, Akturkoglu; Nayir.

País de Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, Ramsey; Brooks, Wilson, James; Johnson.

Desfalques

Turquia

Sem desfalques confirmados.

País de Gales

Kieffer Moore cumpre suspensão.

Quando é?