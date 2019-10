Tudo do avesso? Corinthians sofre na defesa, mas dupla Love – Boselli garante empate

O Timão chegou a sofrer a virada para o Athletico, mas lutou e conseguiu chegar ao empate em Itaquera

Confiança na defesa e desconfiança em relação à dupla de ataque Vagner Love-Boselli. Era mais ou menos assim que a torcida corintiana se preparava visando o jogo contra o -PR, nesta quinta-feira (10), pela 24ª rodada do Brasileirão. Mas no empate por 2 a 2 dentro da Arena teve um roteiro completamente oposto.

Dentro de sua casa, o time comandado por Fábio Carille já imaginava que teria que suar para criar chances. Afinal de contas, estaria desfalcado de seus dois principais criadores (Sornoza está com a seleção equatoriana e Pedrinho com o selecionado olímpico). O problema na criação de jogadas teoricamente ficaria maior, e a única opção do treinador foi escalar o ataque com Vagner Love e Mauro Boselli, dupla que atuando junto ainda não havia rendido muito bem.

Foi na bola parada que o Corinthians abriu o placar: aos 16’, o zagueiro Gil aproveitou cruzamento cobrado por Clayson para cabecear no fundo das redes. No entanto, o Furacão reagiu. Léo Cittadini e Erick aproveitaram falhas raras na defesa corintiana e viraram para 2 a 1.

No final do primeiro tempo, se a criatividade não apareceu, a entrega dos jogadores ajudou no empate. Mais uma vez através da bola parada, mas com bate-rebate dentro da área até Vagner Love dar o último passe antes de Boselli fazer o gol. Uma combinação rara, mas que demonstrou a entrega que o time buscava entregar.

Fim de jogo! Com gols de Gil e Boselli, Corinthians empata com o na Arena Corinthians. O próximo compromisso alvinegro será neste domingo, às 19h, contra o , no Morumbi.#VaiCorinthians pic.twitter.com/u1H5rjpseH — Corinthians (@Corinthians) October 11, 2019

"Estava difícil, sabemos da qualidade do time deles, são entrosados. A gente sabia que seria um jogo de competir, de brigar. Tentamos, lutamos até o final. Tive duas chances e não fui feliz. A gente sabe que no Brasileiro nunca teremos jogo fácil. Agora é descansar e pensar no São Paulo no domingo", disse Vagner Love após a partida.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 43 pontos e ocupa a quinta posição. Já o Athletico alcançou 35 e é o nono.