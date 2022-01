Tuchel “dá o troco” e critica Lukaku após derrota do Chelsea

Neste sábado, o Manchester City bateu o Chelsea pelo placar mínimo de 1 a 0, mas que apesar de ter vencido por tão pouco, foi um resultado gigante para a forma que caminha a Premier League. E Tuchel, logo após o fim do jogo, reconheceu isso com críticas ao ataque dos Blues de Londres, incluindo Lukaku.

Isso porque, nas últimas semanas, o treinador e o grandalhão camisa 9 trocaram algumas "farpas" em situações específicas, tendo uma polêmica entrevista dada pelo jogador, insatisfeito com o trabalho do alemão, e o retorno de algumas falas de Tuchel sobre o belga, onde dizia que "é mais fácil treinar Lukaku do que treinar Mbappé e Neymar".

Após a partida desta manhã, o treinador estava claramente insatisfeito com o desempenho de seu elenco ofensivamente, relatando a falta de aproveitamento com as chances criadas: "Tivemos oito ou nove transições ofensivas, mas zero toques na área. Isso foi um grande problema hoje, o desempenho dos nossos jogadores da frente. Falta de posição, tempo de bola e compostura. Perdemos muitas bolas com muita facilidade."

Mesmo com as desculpas dadas pelo belga e o treinador admitindo tranquilidade sobre as recentes polêmicas entre ele e seu jogador, as críticas de um treinador se fazem necessárias, e Lukaku não ficou de fora dos destaques negativos de Tuchel: "Romelu Lukaku, às vezes, precisa dar o serviço. Ele está incluído nisso, teve muitas perdas de bola em circunstâncias muito promissoras. Ele teve uma grande chance. Claro que queremos serví-lo, mas ele faz parte do time, e do desempenho na frente, podemos fazer muito melhor".

Mesmo com as críticas ao ataque, Tuchel reforçou boa postura da parte defensiva de seu elenco, acrescentando o bom momento de seu rival: "Pensei que merecíamos um empate, defendemos muito bem. Nós nunca vamos desistir, mas se o City continuar ganhando todos os jogos, ninguém poderá pegá-los."

Com essa vitória, o Manchester City soma 56 pontos, 13 à frente do Chelsea. Ou seja, alcançar o elenco de Pep Guardiola pode ser uma missão muito complicada, mas que com a melhora do desempenho do Blues de Londres, além de uma boa relação ser selada entre Tuchel e Lukaku, a equipe treinada pelo alemão poderá ter uma chance de colar na liderança.