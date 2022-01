Como Tuchel contornou crise e encerrou polêmica com Lukaku no Chelsea

Nos últimos dias, uma entrevista de Romelu Lukaku, atacante do Chelsea, foi divulgada algum tempo depois de realizada, gerando algumas discussões e polêmicas que envolveram o técnico do Blues, Thomas Tuchel. Inclusive, no meio da situação, o camisa 9 foi deixado de fora do duelo contra o Liverpool, no empate de 2 a 2.

No entanto, mesmo com todas as complicações e dúvidas sobre o futuro de Lukaku, Tuchel foi inteligente e soube desviar a polêmica, colocando o foco da equipe para dentro do campo. No último jogo, contra o Tottenham, uma vitória por 2 a 0 com a participação do grandalhão belga trouxe confiança aos jogadores e torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já no primeiro tempo, Havertz abriu o placar e, numa bobeira da zaga, Ben Davies desviou a bola e acabou marcando contra o próprio gol, deixando o 2 a 0 anotado ainda na primeira etapa e que não pode ser revertido pelos Spurs. O jogo de ida, no Stamford Bridge, leva vantagem para o Chelsea na disputa pela vaga na final Copa da Liga Inglesa.

Crise? 🤔



O Chelsea bateu o Tottenham por 2 a 0 e deu um passo importante para chegar à final da Copa da Liga Inglesa! 💪



Na volta, o time de Tuchel pode até perder por um gol de diferença. ⚽ pic.twitter.com/lFgy2ZMne0 — GOAL Brasil (@GoalBR) January 5, 2022

O treinador do Blues pediu para sua torcida que continuassem apoiando o Lukaku, que estava envolvido nas tais polêmicas. Porém, em partida dominada pelo clube, o camisa 9 teve poucas participações e nas bolas que teve cara a cara com o gol, desperdiçou. No início, ao ser anunciado como titular, não foi vaiado e nem mesmo ovacionado.

Com vários desfalques e um estilo de jogo diferente após tanto tempo, usando dois zagueiros ao invés de três, Tuchel montou um time eficiente e que, como citado, comandou a partida contra um rival, disputando uma vaga pela final da Copa da Liga. Se não fossem algumas chances desperdiçadas pelo Chelsea, o placar poderia ter sido maior.

Kepa e a admiração do pequeno torcedor do Chelsea! 😍 pic.twitter.com/WfNHVdPj1N — GOAL Brasil (@GoalBR) January 6, 2022

“Foi bom e nem sempre é justo exigir atuações do nada, como de Hakim [Ziyech], Saul e Malang [Sarr]. Todos os três foram excelentes hoje. Isso nos deixa muito felizes porque foi uma vitória merecida contra um adversário forte", relatou o técnico, sobre boas atuações dos reservas que assumiram posições importantes em grande partida, destacando principalmente Ziyech, que criou grande parte das mais perigosas chances do Blues.

Apesar da má fase do Chelsea, vindo de resultados muito abaixo do esperado e polêmicas como a de Lukaku, Tuchel soube controlar o elenco e evitar uma crise ainda maior dentro de Stamford Bridge. O técnico provou que acima de tudo, além ainda dos desfalques, o clube londrino tem atletas competentes e maduros, que puderam passar por cima das dificuldades.

"A decisão foi tomada e senti que ele estava suficientemente relaxado para fazer um jogo como este", reforça Tuchel sobre Lukaku, que ainda não conquistou 100% da torcida, mas tem potencial para isso, assim como o Chelsea.