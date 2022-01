Lukaku 'falou demais' e vai ficar fora de Chelsea x Liverpool

A Goal apurou que Thomas Tuchel retirou Romelu Lukaku dos relacionados do Chelsea para o clássico contra o Liverpool, neste domingo (2), após o atacante conceder uma entrevista polêmica pelas costas do clube e que foi publicada esta semana.

Tuchel revelará sua equipe antes do jogo e o belga sequer estará no banco, depois de criticar a tática de seu treinador.

Desde então, descobriu-se que nem o clube nem os representantes do jogador sabiam da entrevista de antemão. Parece ter combinado diretamente com o jornalista da Sky Sport em Londres.

O jogador de 28 anos foi cortado apesar da magnitude do confronto do Chelsea com o Liverpool em Stamford Bridge na noite de domingo.

Seus comentários se tornaram o maior assunto do futebol na quinta-feira, indignando os torcedores do clube do oeste de Londres.

"Não estou feliz com a situação e isso é natural", disse Lukaku à Sky Sport Italia. "O treinador decidiu jogar com um sistema diferente e não vou desistir, preciso continuar trabalhando muito e ser profissional".

"Não estou feliz com a situação, mas não devo desistir."

O momento da divulgação da entrevista foi infeliz, pois foi publicada três semanas depois de ser filmada, com o lançamento em meio a uma queda drástica na performance dos Blues.

Embora o contexto possa ter mudado, o conteúdo das citações frustrou muitas pessoas em torno de Lukaku.

Tuchel estava tranquilo com o questionamento persistente da mídia na manhã de sexta-feira, no entanto, a portas fechadas, várias fontes disseram que o técnico está mais irritado do que parecia com seu atacante que custou £ 97,5 milhões ($ 136 milhões).

Kai Havertz é o cotado para substituir Lukaku, apesar de ter ficado afastado devido ao covid-19.

É um momento infeliz para os Blues, já que Lukaku estava em boa forma, marcando dois gols em dois jogos após retornar de Covid.