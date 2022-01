De Bruyne se vinga do Chelsea e título do Manchester City parece ser questão de tempo

O Chelsea tem um lugar especialmente cruel dentro da história profissional de Kevin De Bruyne.

O clube londrino foi a primeira grande potência do futebol a abrir as portas ao belga, em 2013, mas em meio a desentendimentos com o então técnico José Mourinho a passagem durou apenas nove jogos e foi rotulada como insucesso. Pouco tempo atrás, foi justamente contra os Blues que o meia, já bem mais maduro e estabelecido como uma estrela do esporte, se lesionou na final da edição passada da Champions League que acabou sendo conquistada pelo Chelsea sobre o Manchester City.

Mas não há, necessariamente, herói nem vilão nesta história.

Pois se o Chelsea motiva memórias ruins para De Bruyne, Kevin De Bruyne devolve na mesma moeda. E voltou a fazer isso neste sábado (15), marcando o único gol na vitória por 1 a 0 do Manchester City sobre o conjunto londrino – pela 22ª rodada da Premier League. O triunfo deixa a equipe treinada por Pep Guardiola com 13 pontos de vantagem na liderança do campeonato inglês.

Só não é possível dizer que o Manchester City está à deriva, na Premier League, já que mal enxerga a proximidade dos outros adversários, porque o time está traçando direitinho um caminho que tão bem passou a conhecer: o do título nacional. Se três das últimas quatro edições da primeira divisão inglesa terminaram com título dos Citizens, tudo leva a crer que a conta vai aumentar para quatro taças das últimas cinco disputas.

Já são 12 vitórias consecutivas deste Manchester City na Premier League, mas esta última obviamente teve um sabor especial para Kevin De Bruyne. Por ser contra o atual segundo colocado, evidentemente, mas ainda mais por se tratar do Chelsea. E mais ainda por ter sido o primeiro encontro de Kevin contra os Blues depois que, chorando, o principal jogador do Manchester City teve que ser substituído da final da última Champions League após uma fratura no rosto. Foi longe das quatro linhas que o belga viu sua equipe ser derrotada na decisão europeia.

Com um belo chute de fora da área, uma de suas especialidades, De Bruyne garantiu os três pontos para o City agora. Em jogos da Premier League inglesa, o Chelsea é a vítima favorita do belga ao mesmo tempo em que De Bruyne é o ex-jogador que mais castigou o clube de Stamford Bridge após ter saído de Londres: foram cinco gols no total.

