E agora, Tuchel? Técnico disse em outubro: 'É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar e Mbappé'

Após a grande discussão em torno da entrevista concedida por Lukaku à Sky Sports Italia, onde disse que “não estava muito feliz com sua situação”, foi retomada uma fala de Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, sobre como treinar o belga era mais fácil do que treinar Mbappé e Neymar, no PSG.

O camisa 9 do Blues havia realizado esta entrevista há três semanas, mas foi apenas divulgada na última quinta (30), onde Lukaku relata insatisfação com relação ao seu momento e ao treinador: "Tuchel escolheu jogar em outro sistema. Não estou feliz com a situação que vivo, mas não posso desistir assim."

Além disso, comentou sobre sua paixão pela Inter e que pretende, um dia, voltar para Milão, deixando os torcedores do Chelsea um pouco revoltados: "Sempre disse que tenho a Inter no meu coração. Sei que vou voltar à Inter, realmente espero isso. Sou apaixonado pela Itália. Peço desculpas aos torcedores pela maneira que saí do clube."

Dessa forma, com toda repercurssão, foi relembrada uma frase dita pelo técnico em entrevista no mês de outubro, quando relatou a maior facilidade de treinar o jogador belga quando comparado a Mbappé e Neymar: "É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar ou Mbappé. No PSG, eu senti que era o ministro do esporte. Tive que gerir também familiares e amigos das estrelas. No Chelsea, trabalho com muito mais calma”.

A entrevista de Lukaku, porém, afetou Tuchel talvez mais do que era esperado, já que o treinador nem escalou o camisa 9 para o duelo contra o Liverpool, no empate em 2 a 2. A intriga aumenta e o futuro do grandalhão do Chelsea pode estar indefinido.