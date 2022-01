Lukaku pede desculpas e é reintegrado no Chelsea

As discussões que vinham sendo geradas entre a entrevista de Lukaku e a reação de Thomas Tuchel, camisa 9 e técnico do Chelsea, respectivamente, parecem ter chegado ao fim. O treinador confirmou que o grandalhão belga foi reintegrado ao elenco do Blues após ter pedido desculpas pelo ocorrido: "Ele se desculpou e está de volta ao plantel para treinar hoje".

Nos últimos dias, uma entrevista concedida por Lukaku à Sky Sports Italia deixava claro que o atleta não estava confortável com o estilo de jogo imposto por Tuchel, mas que não deixaria de trabalhar e treinar por causa dessa situação. Além disso, reafirmou o que sente pela Inter e sobre seu desejo de, um dia, poder voltar a Milão, fato que acabou irritando os torcedores do Chelsea e o fez ser desligado pelo treinador do empate em 2 a 2 contra o Liverpool, do qual não foi sequer opção no banco de reservas.

Toda a situação gerou uma grande revolta que relembrou uma entrevista de Tuchel, onde este dizia que "treinar Lukaku é mais fácil do que treinar Mbappé e Neymar", piorando a situação ao redor do problema. No entanto, o técnico acabou confirmando que o camisa 9 já foi aceitado de volta ao elenco após conversas e um pedido de desculpa vindo do atacante.

Tuchel coloca ainda que ficou surpreso com a situação, pelo fato de Lukaku ser muito responsável e compromissado: "Ele está consciente do que aconteceu e do que fez, e sente a responsabilidade de limpar a confusão, mas pode ainda haver um incômodo, claro (...) Ele é muito empenhado. É por isso que foi tão surpreendente para mim (...) Eu nunca, antes da entrevista, tive a mínima dúvida de que ele não era empenhado (...) Criou-se um barulho que não queremos que haja, mas não há dúvidas do seu compromisso com a equipe".