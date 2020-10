Novo tropeço do São Paulo: gols de 'quarentão' e rival parado há sete meses

Lanús contou com gols do lendário José Sand para sair na frente na Sul-Americana, mesmo com muito menos ritmo de competições que o Tricolor

O ainda pode virar o confronto diante do Lanús no jogo de volta, no Morumbi, onde precisa reverter a derrota da partida de ida na . Mas o 3 a 2 parcial sofrido nesta quarta-feira (28) de , pelas circunstâncias, acaba ligado a outras quedas marcantes do passado recente tricolor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique para experimentar o DAZN grátis por um mês

Desde o último título do clube paulista, em 2012, vieram eliminações para clubes com muito menos tradição internacional que o tricampeão do mundo. O São Paulo caiu para a , Defensa y Justicia, e , os três primeiros na Sul-Americana e o quarto na fase inicial, antes dos grupos, da Libertadores.

Mais times

Além disso, nesta temporada, a equipe caiu para o Mirassol, clube do interior que jamais havia chegado nas semifinais do e o algoz, Zé Roberto, autor de dois gols, foi reintegrado ao elenco dias antes do jogo. Eram dias difíceis para os times pequenos após o retorno do futebol ainda durante a pandemia.

Agora, o Lanús também reúne elementos marcantes que dão novo ar pitoresco para um revés são-paulino. O time, que também teve problemas com o plantel por conta da parada do futebol no país, não entrava em campo desde março. E mais: mesmo fora de ritmo viu seu centroavante de 40 anos, Pepe Sand, marcar dois gols diante de uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro.

É ainda preciso somar ao contexto a pressão com que o time chega na Copa Sul-Americana. A eliminação na Libertadores veio com uma rodada de antecedência, e acabou marcada pela derrota na estreia para o modesto Binacional. Por mais que tenha enfrentado a altitude de Juliaca, o desempenho do time peruano na sequência, quando tomou 14 gols em dois jogos contra o , aumentou o holofote sobre o resultado contra o frágil adversário.

Mais artigos abaixo

Com a derrota para o Lanús, o São Paulo não venceu nenhum dos últimos dez jogos de mata-mata que disputou. Nesse período eliminou o , pelo Paulista, e o , pela Copa do , mas ambos nos pênaltis após dois empates. Também não venceu o , na final do , nem o , na , além da já citada queda para o .

O jogo de volta buscando um lugar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana é na quarta que vem (4), no Morumbi, às 19h15. Vitória por 1 a 0 classifica o São Paulo, que perdeu por um gol, mas marcando duas vezes fora. O time argentino joga por um empate, e quem avançar enfrenta Audax Italiano ou Bolívar na próxima fase.